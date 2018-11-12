Названо число работающих пенсионеров в России

Пресс-служба Пенсионного фонда России сообщила, что на 1 октября 2018 года примерно 9,25 млн почти из 40 млн получающих страховую пенсию считаются официально трудоустроенными.

Однако в ПФР уточнили, что это количество нельзя однозначно приравнивать к числу пенсионеров, чьи страховые пенсии не индексируются в соответствии с законодательством, пишет «Интерфакс».

Это связано с тем, что количество работающих пенсионеров изменяется в течение года. Кроме того, некоторые из них могли заключить трудовой договор в сентябре или августе – и начали получать проиндексированную пенсию.

«Если пенсионер прекращает работать, его пенсия повышается на все индексации, которые были за время трудоустройства. И даже в случае нового трудоустройства пенсионеру будет выплачиваться проиндексированная пенсия, ее размер не уменьшится», – отметили в ПФР.