Москва запросила Вашингтон о причинах задержания российского журналиста в США

Посольство России в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент США с запросом об обстоятельствах инцидента с задержанием в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», – говорится в Twitter российского диппредставительства.

Посольство России рекомендовало российским гражданам в подобных случаях сразу требовать связи с посольством.

По данным Общественной палаты России, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич находился в США во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября.

В рамках общественного контроля Малькевич посетил штат Мэриленд, где побывал на трех избирательных участках, а также в штабе кандидата в губернаторы республиканца Ларри Хогана.