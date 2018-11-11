Южная Корея отправила в КНДР самолет с мандаринами

Военно-транспортный самолет Южной Кореи вылетел в Пхеньян с первой партией мандаринов с острова Чеждудо, сообщили в администрации Республики Корея в Сеуле.

Власти Южной Кореи направили КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подарок из 2 тонн деликатесных дикорастущих грибов, который южнокорейский президент Мун Чжэ Ин получил во время визита в Пхеньян в сентябре, передает РИА «Новости».

Груз мандаринов в Пхеньян сопровождали заместитель министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон и секретарь президента по межкорейским отношениям Со Хо.

Всего с Чеджудо в Пхеньян планируется выполнить четыре рейса, переправив в КНДР 20 тыс. коробок с мандаринами по 10 килограммов в каждой.

Напомним, в июле власти Северной Кореи предупредили народ об угрозе голода и призвали население «затянуть потуже пояса».