СК внес ясность в вопрос с полиграфом для изнасилованной дознавательницы

Дознавательница из Уфы, обвинившая бывших коллег-полицейских в изнасиловании, не отказывалась от проверки на полиграфе, сообщил помощник руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Евгений Каневский.

Каневский подчеркнул, что пострадавшая готова пройти проверку на полиграфе, передает «Башинформ».

Ранее адвокат одного из подозреваемых Валерия Посохова заявила, что подвергшаяся изнасилованию дознавательница якобы отказалась от проверки на полиграфе, так как не помнит деталей произошедшего.

Напомним, начальника одного из отделов УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании коллеги. Их апелляция на арест была отклонена судом.