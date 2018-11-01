«Совхоз имени Ленина» подал миллиардный иск к Грудинину

ЗАО «Совхоз имени Ленина» подал иск к директору и экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину на 1,1 млрд рублей.

Иск был подан в Арбитражный суд Московской области 30 октября, он пока не принят к производству, передает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Претензии для основания иска в материалах дела также на текущий момент не значатся.

Сумма искового требования совпадает со стоимостью двух земельных участков, которые предприятие незаконно передало компании ООО «ТТ Девелопмент», указывает агентство.

Участником общества с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент» числится и сам Павел Грудинин.

Ранее в октябре Павел Грудинин проиграл суд ВГТРК по иску о наличии у него имущества за границей на сумму более 7,5 млрд рублей.