Тимошенко увидела в санкциях России намек на истинного «агента Кремля» в Киеве

Кандидат в президенты, экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» рассказала, как включение ее в санкционные списки России будет воспринято на Банковой.

«Кремль включил меня в санкционные списки. Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой (в администрации президента Украины - прим. ВЗГЛЯД) оперативно складываются новые темники о том, что «Кремль сделал это специально». У них на мифологеме обо мне как о «кремлевской руке» построена вся черная PR-кампания», – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она заявила, что не волнуется по поводу санкций Кремля, так как не ведет бизнеса ни в России, ни на Украине и вести не собирается. Также бывший премьер-министр высказалась по поводу действующего президента Украины Петра Порошенко и его бизнеса в связи с санкциями.

«Попутно замечу, что в санкционном списке, удивительно, нет «Рошен» или «Ленинской кузницы» (предприятия, которые принадлежат Порошенко - прим. ВЗГЛЯД)... Что бы это могло значить, вы не знаете?» – задала вопрос подписчикам в социальной сети Тимошенко.

Также кандидат президентской гонки решила высказаться про санкционную политику в целом и отношение к России.

«Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства - это будет адекватная наша «санкция» российскому захватчику. Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно нехорошо!» – подвела итоги Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко является лидером в президентском рейтинге Украины: согласно соцопросам, за нее готовы проголосовать свыше 15% украинских жителей. При этом она же оказалась на втором месте в антирейтинге почти с 28% голосов. Порошенко переместился в рейтинге на третье место (8,9%), уступив комику Владимиру Зеленскому (9,9%). Также действующий украинский лидер возглавил антирейтинг с 43,1%.