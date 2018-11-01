Путин сравнил доходность от экспорта российского продовольствия и оружия

Сельскохозяйственный экспорт из России постоянно растет и уже превышает этот показатель в сфере ВПК, заявил президент Владимир Путин на встрече с немецким бизнесом.

«Российский экспорт продовольствия и сельхозсырья по итогам прошлого года прибавил 21%, превысив 20 млрд долларов, а в январе-июле вырос еще на треть. Мы по объемам экспорта сельхозпродукции в денежном выражении превысили экспорт военной продукции», – передает его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что экспорт предприятий военно-промышленного комплекса страны составляет 15 млрд долларов. Он напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок.

В октябре прошлого года Путин заявлял, что экспорт сельхозпродукции превысил экспорт в сфере ВПК еще в 2016 году.