Актер Михаил Ефремов рассказал украинскому радио о «фантомных болях» России

Актер Михаил Ефремов в эфире украинского радио заявил, что Россия испытывает «фантомные боли» после краха СССР и сказал, что разрушенное государство было «коммунистическим мороком»

Актер рассказал в эфире «Нового Времени», что «коммунистический морок» закончился с падением СССР, а сейчас Россия испытывает «фантомные боли», передает РИА «Новости».

Ефремов также назвал времена перестройки «периодом феноменального ощущения». Актер подчеркнул, что надеется на то, что в нем осталось мало «советского» не смотря на то, что долгое время прожил в СССР.

Ранее Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю предлагал России отдать Украине Крымский мост и бесплатно доставлять газ.