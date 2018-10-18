Глава МИД Британии, угрожая России, перепутал ее с Китаем

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая с угрозами в адрес Москвы, назвал не ту страну.

Хант в исследовательском институте Policy Exchange заявил, что на Западе «хотели бы найти способ вернуть» Россию в систему отношений, которая основана «на правилах». При этом он сперва оговорился, сказав «Китай» вместо «Россия». Под смех собравшихся Хант извинился перед китайцами, передает РИА «Новости».

Как заявил министр, прежде он считал, что Россия «хочет быть частью международной правовой системы».

«Мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР», – заявил он.

Хант поставил России в вину «вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году – в Крым, кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери». По его словам, России нужно «дать понять», что «если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока».

Перед этим в британском парламенте Хант заявил, что Россия не собирается останавливаться в стремлении «дестабилизировать международный порядок». Как заявил Хант, «очень трудно узнать, что заставит Россию изменить позицию».

Хант счел реакцию мирового сообщества на инцидент в Солсбери и высылку российских дипломатов образцом сплоченных действий.

«Думаю, что в спокойные моменты люди в Кремле оглянутся на этот год и спросят себя, стоило ли вообще осуществлять нападение на Скрипалей, поскольку они заплатили огромную дипломатическую цену», – сказал он.

Хант заявил, что Лондон будет сожалеть, если Россия перестанет быть членом Совета Европы, передает ТАСС.

Отметим, что Хант предупредил и об опасности, которую, по его словам, экономическое развитие Китая представляет для системы западной демократии. Он подчеркнул, что к 2030 году страна с крупнейшей экономикой в мире будет недемократичной.