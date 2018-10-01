Проживший в России 20 лет бразилец-старовер оказался под угрозой депортации

Взгляд
9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:37  |  vz.ru
Разделы

От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
Перейти а раздел…

Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
Перейти а раздел…

Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...

Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Академии ФСИН в Рязани начался пожар
          Кокорин и Мамаев не явились на допросНовак пообещал реализацию «Северного потока – 2» даже под санкциями СШАВ Киеве собрались снести памятник СуворовуСуд во Франции уличил Абрамовича в уклонении от уплаты налогов
          Источники не исключили пожизненной дисквалификации Кокорина и МамаеваЖурналисты показали видео из квартиры, где прописан «Петров-Мишкин»Украина составила список церквей Московского патриархата для захватаНа Западе предрекли продолжение «черных операций ГРУ»
          Гражданская жена и сын Кокорина оказались в больницеПутину предложат перенести столицу Дальнего ВостокаВ РПЦ понадеялись на совесть Константинопольского патриархатаЗахарова прокомментировала отставку Хейли

          Главная тема


          Зачем Европу пугают «российским вторжением» в Ливию

          боец без правил


          Макгрегору временно запретили участие в боях

          национальный интерес


          Появились данные о прибытии в Ливию российских «элитных десантных подразделений»

          Видео

          смена вех


          Зачем нужна революция в подготовке военных летчиков

          братские отношения


          Россия и Белоруссия начинают ожесточенную борьбу за нефть

          раскол православия


          Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

          олимпийский скандал


          МОК встал на тропу войны с профессиональным боксом

          борьба технологий


          Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          «лимбическая система»


          Антон Крылов: Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Проживший в России 20 лет бразилец-старовер оказался под угрозой депортации

             9 октября 2018, 20:02
          Фото: tv2.today
          Текст: Анастасия Норина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Несмотря на наличие жены и трех маленьких детей, прожившему в России 20 лет без документов бразильцу-староверу грозит депортация из страны, сообщают правозащитники.

          Правозащитница из Красноярска Ольга Суворова рассказала, что в 1999 года мать привезла маленьким мальчиком бразильца Ханофера Ефимофф ди Кейроса в старообрядческий монастырский скит на реке Дубчес за 1 тыс. 200 км от Красноярска. Мама там и умерла, а от оставшегося в Бразилии отца не было никаких вестей. Всю жизнь старовер считал своей родиной Россию, несмотря на то, что бразильский паспорт был давно утерян, а документы с семейным положением отсутствовали. Отмечается, что документов не было ни у жены бразильца, ни у одного из детей.

          22 сентября Росгвардия нашла бразильца и заставила приехать в миграционную службу Труханска, где он 4 дня без еды и вещей дожидался судью. Суд назначил штраф в размере 2 тыс. рублей и приговорил мужчину к депортации, пишет ТВ2.

          «Ханофера привезли в Красноярск в центр для депортируемых, на нем легкая ветровка и берцы. Как во времена раскулачивания, в чем был, что называется, в том и выехал. Дома осталась жена с тремя маленькими детьми: 2,4 и 6 лет. Вокруг тайга. В Чулково проживает 60 староверов. Конечно соседи могут помочь, но это не решение проблемы. Сейчас снег ляжет, туда вообще будет не добраться», – поделилась Суворова.

          Супруга Ефимофф ди Кейроса вместе с детьми попала на последний теплоход и должна приплыть в Красноярск 10 октября. Несмотря на запреты староверческих правил, она готова доказать отцовство через генетическую экспертизу.

          Суворова рассказала, что сейчас готовит апелляцию в краевой суд. Она надеется, что принудительное выдворение могут заменить на участие в программе «Дальневосточный гектар» или хотя бы получить отсрочку, которая позволит получить документы на всю семью. Впрочем, правозащитница отмечает, что шансов победить «формальный подход» почти нет. Она отметила, что, скорее всего, бразильцу, а позже и его семье придется покинуть Россию.

          Сейчас правозащитники пытаются найти временное жилье семье старовера, а также собирают средства на генетическую экспертизу, оформление документов и продукты. Ефимофф ди Кейрос на данный момент ждет депортации в спецприемнике.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............