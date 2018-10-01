Проживший в России 20 лет бразилец-старовер оказался под угрозой депортации

Несмотря на наличие жены и трех маленьких детей, прожившему в России 20 лет без документов бразильцу-староверу грозит депортация из страны, сообщают правозащитники.

Правозащитница из Красноярска Ольга Суворова рассказала, что в 1999 года мать привезла маленьким мальчиком бразильца Ханофера Ефимофф ди Кейроса в старообрядческий монастырский скит на реке Дубчес за 1 тыс. 200 км от Красноярска. Мама там и умерла, а от оставшегося в Бразилии отца не было никаких вестей. Всю жизнь старовер считал своей родиной Россию, несмотря на то, что бразильский паспорт был давно утерян, а документы с семейным положением отсутствовали. Отмечается, что документов не было ни у жены бразильца, ни у одного из детей.

22 сентября Росгвардия нашла бразильца и заставила приехать в миграционную службу Труханска, где он 4 дня без еды и вещей дожидался судью. Суд назначил штраф в размере 2 тыс. рублей и приговорил мужчину к депортации, пишет ТВ2.

«Ханофера привезли в Красноярск в центр для депортируемых, на нем легкая ветровка и берцы. Как во времена раскулачивания, в чем был, что называется, в том и выехал. Дома осталась жена с тремя маленькими детьми: 2,4 и 6 лет. Вокруг тайга. В Чулково проживает 60 староверов. Конечно соседи могут помочь, но это не решение проблемы. Сейчас снег ляжет, туда вообще будет не добраться», – поделилась Суворова.

Супруга Ефимофф ди Кейроса вместе с детьми попала на последний теплоход и должна приплыть в Красноярск 10 октября. Несмотря на запреты староверческих правил, она готова доказать отцовство через генетическую экспертизу.

Суворова рассказала, что сейчас готовит апелляцию в краевой суд. Она надеется, что принудительное выдворение могут заменить на участие в программе «Дальневосточный гектар» или хотя бы получить отсрочку, которая позволит получить документы на всю семью. Впрочем, правозащитница отмечает, что шансов победить «формальный подход» почти нет. Она отметила, что, скорее всего, бразильцу, а позже и его семье придется покинуть Россию.

Сейчас правозащитники пытаются найти временное жилье семье старовера, а также собирают средства на генетическую экспертизу, оформление документов и продукты. Ефимофф ди Кейрос на данный момент ждет депортации в спецприемнике.