Троллейбус задавил людей на остановке в Орле

В Орле трое человек погибли и двое получили травмы из-за наезда троллейбуса на пешеходов, стоящих на остановке, сообщает региональное управление МВД.

«Сегодня около 15 часов в районе остановки «Дворец спорта» водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным жертвами ДТП стали трое граждан, еще двое получили травмы. В медицинское учреждение доставлены двое пострадавших: женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения», – сообщает пресс-служба ведомства.

«Остановка «Дворец спорта» – оживленное место. Туда уже приехали родственники пострадавших, принято решение об открытии горячей линии, чтобы они могли уточнить данные о пострадавших и получить психологическую помощь. Пятого пострадавшего в данный момент извлекают из-под троллейбуса», – цитирует ТАСС слова своего собеседника из МЧС.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники следственного управления. По ч. 3 чт. 238 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника следственного управления СК по региону Юлию Дорофееву.

Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы за «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек».