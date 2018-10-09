В Госдуме рассказали об изменении ситуации в Сирии после поставок С-300

Ситуация в Сирии значительно изменилась после поставок Дамаску российских комплексов ПВО С-300, заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ России Владимир Шаманов.

«Три дивизиона С-300 мы поставили в Сирию, и ситуация там сегодня существенным образом изменилась», – заявил он, передает ТАСС.

Он также добавил, что российские комплексы «все самолеты, в том числе и невидимки, видят».

Решение о поставке Дамаску комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

2 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в арабскую республику.