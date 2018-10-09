Журналистка RT разозлила соцсети мемом о ГУЛАГе

Журналистка Russia Today Самира Хан опубликовала в Twitter несколько мемов о ГУЛАГе, иронично описав «преимущества» жизни в лагерях.

«Сталинские лагеря: Разрешены браки, камеры для женатых заключенных, разрешено пребывание заключенных с семьей, зарплата как у обычных граждан, можно посылать сбережения семье, нет тюремной униформы, нет цепей и наручников, проживание вместе с другими заключенными, нет клеток, свободное передвижение по территории лагеря, премии, награды и льготы для заключенных, образование, музыка и театр для заключенных», – написала жерналист.

Как сообщает «Ридус», на картинке также был изображен Иосиф Сталин с подписью «Капиталисты вас дурят».

Позже журналистка удалила картинку и опубликовала пост с извинениями. «Я только что поняла, что мем о сталинском ГУЛАГе, который я опубликовала, был некорректен. Я приношу извинения всем, кого он обидел. У меня не было намерений оправдать массовые репрессии при сталинском режиме, и я еще раз прошу прощения за эту вводящую в заблуждение информацию», – написала она.

Шутка возмутила интернет-пользователей, которые призвали журналистку уволиться. Через некоторое время она удалила страницу.

Самира Хан – корреспондент Russia Today в Вашингтоне. В 2014 году она получила степень бакалавра на факультете международных отношений, внешней политики и конфликтологии в Университете Райдера. Участвовала в конкурсах красоты и в 2015 году получила титул «Мисс Нью-Джерси».

До работы в Russia Today она сотрудничала с такими изданиями, как Bibi Magazine, News Impulse и American Herald Tribune.