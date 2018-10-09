Кремль не стал комментировать условия поставки С-300 Сирии

В Кремле не комментируют условия поставки комплексов С-300 Дамаску, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что поставка комплексов С-300 в Сирию «действительно завершено», но «все остальные нюансы» поставки следует выяснять у Минобороны, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый. Поставка завершилась 1 октября.

Решение о поставке Дамаску комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

2 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в арабскую республику.