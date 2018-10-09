Новак назвал эмоции Трампа причиной завышенной цены на нефть

Эмоциональные заявления президента США Дональда Трампа вносят сумятицу на мировой рынок нефти и приводят к завышению цен на сырье, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Ведущая напомнила Новаку о фразе президента Владимира Путина, которую он произнес на пленарной сессии форума – «если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало».

«Те эмоциональные всплески, высказывания, твиты, которые идут со стороны руководства США, они вносят сумятицу на рынок. И в принципе рынок не понимает: как действовать, что будет в будущем. Например, вот та цена, которая на сегодняшний день формируется на рынке, на мой взгляд, она несколько завышена относительно той, если бы не было этих эмоциональных всплесков», – заявил Новак.

Министр добавил, что цена нефти в 65-75 долларов за баррель снизила бы риски нового кризиса на нефтяном рынке. По словам Новака, России невыгодна чересчур высокая цена нефти на мировом рынке, передает РИА «Новости».

«Здесь нужно рассуждать на будущее. Потому что, конечно, чем выше цены, тем вроде бы лучше для стран-экспортеров и для нас. Бюджет больше пополняется, компании больше получают. Но даже сегодня сами компании российские, работающие на глобальных рынках, говорят о том, что пусть лучше она будет ниже, но стабильная. Это первый фактор», – сказал Новак.

Вторым отрицательным фактором высоких цен на нефть Новак назвал то, что слишком высокие цены для потребителей создают угрозу их перехода на другие источники энергии и меньшее потребление нефти.

«Мы не хотели бы иметь сиюминутную выгоду с последующим резким падением цены. А это может быть при высоких ценах, потому что тогда идет перепроизводство, тогда начинают реализовываться проекты, не совсем эффективные, и рынок заливается нефтью. Что дает следующий цикл экономический и цикл кризиса, как это было в 14-м году», – сказал Новак.

Тем не менее, министр считает, что повторение кризиса на рынке нефти маловероятно.

Новак также уточнил, что Россия не планирует вступать в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но может стать в ней наблюдателем. Он также напомнил, что ОПЕК существует уже 50 лет. По его словам, те инструменты по стабилизации рынка нефти, которые сегодня используются в рамках сотрудничества со странами ОПЕК+ «вполне работоспособные».