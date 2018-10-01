Президент UFC озвучил наказание для Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сохранит титул победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, но заплатит штраф за драку после боя, и, возможно, будет временно отстранен, заявил президент UFC Дэйна Уайт.

«Я думаю, Нурмагомедова должны оштрафовать на 250 тысяч долларов. Он, безусловно, сохранит свой титул. Хабиб, возможно, будет дисквалифицирован на срок от четырех до шести месяцев», – сказал Уайт, передает РИА «Новости».

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы он в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга.

Во вторник стало известно, что наказание за потасовку после боя могут понести как россиянин, так и ирландец.