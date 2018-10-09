Определены сроки испытаний нового российского вертолета

Гражданский Ка-62 подготовят к сертификационным испытаниям в конце 2018 года, первые две экспериментальные машины останутся в Приморье.

«С учетом того, что этот вертолет приступил к предварительным испытаниям и в конце года будет готовность к сертификационным испытаниям, думаю, что он будет продаваемый, и убежден, что на него найдутся заказчики, в первую очередь в таких регионах, которые расположены в труднодоступных местах, – это регионы ДФО», – сказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Юрий Денисенко, передает РИА «Новости».

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко отметил, что первые два экспериментальных образца закупит правительство края. Он объяснил это необходимостью доступа в отдаленные населенные пункты.

В марте 2018 года стало известно о готовом облике военной версии вертолета Ка-62.

Ка-62 – транспортно-пассажирский вертолет, предназначен для транспортировки грузов, оказания экстренной медпомощи, воздушных работ.

Первый полет новая машина совершила в мае 2017 года.