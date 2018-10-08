Назван процент муляжей среди дорожных камер в Москве

Замглавы Центра организации дорожного движения Александр Евсин сообщил, сколько процентов камер фотофиксации в Москве являются муляжами.

«Примерно около 15-20% у нас муляжей, плюс их тоже можно переставлять с небольшими затратами, потому что на настоящие камеры необходимо электричество», – рассказал Евсин.

Также он отметил, что внешне муляжи полностью соответствуют настоящим камерам и так же заставляют реагировать радар-детекторы на свое излучение, передает РИА «Новости».