Познер рассказал американским студентам, как США испортили отношения с Россией

Российский журналист Владимир Познер выступил перед студентами Йеля с лекцией «Как США создали Владимира Путина», подчеркнув, что никогда отношения между США и Россией не были в таком плачевном состоянии.

Конспект лекции приводится на официальном сайте Йельского университета.

«Сегодня мы находимся в крайне опасной ситуации. Никогда отношения между Россией и Соединенными Штатами... не были на таком уровне. В худшие времена Холодной войны, когда я жил в Советском Союзе... русские были против Белого дома, против Уолл-Стрит, но не против Америки. ... Сегодня все по-другому. Сегодня настроения антиамериканские на самом широком уровне», – отметил журналист.

Он отметил, что в мире растет опасность ядерного удара из-за растущего недоверия между странами. По словам журналиста, после распада Советского Союза у США было два варианта борьбы с новой независимой российской нацией.

«Первым было принять предложение тогдашнего президента России Бориса Ельцина о партнерстве, подражая восстановлению Западной Европы после Второй Мировой Войны и [видя], что демократия [начинает] развиваться. Другой подход, состоял в том, чтобы сказать: «в течение 40 лет вы держали ядерную бомбу над нашими головами. Ты проиграл Холодную Войну, и ты заплатишь за это. Ты будешь наказана за то, что сделала», – отметил телеведущий, подчеркнув, что начиная с разработки так называемой доктрины Вулфовица под руководством президента Джорджа Буша-младшего внешнеполитический истеблишмент США принял последнюю стратегию.

По его словам, к России относились как к второсортной стране: это демонстрировалось через расширение НАТО на страны бывшего Восточного блока и вмешательство США в конфликт в Югославии.

Познер назвал стратегию «ошибочным политическим решением ... которое в конечном итоге привело к изменению отношения Путина к Западу, и в частности к США». «Вот почему я говорю, что политика США создала Путина таким, какой он есть сегодня», - сказал тележурналист.

«Российские СМИ, контролируемые прямо или косвенно правительством, показывают крайне негативную картину Соединенных Штатов. И к моему большому удивлению, основные американские СМИ делают то же самое в отношении России. Что для меня удивительно, потому что это должно быть свободным СМИ», – отметил Познер.

Ранее Познер счел Трампа непригодным для должности президента США.