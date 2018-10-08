Посол Нидерландов обратилась с требованием к России

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос на встрече в российском МИДе сделала ряд заявлений по ситуации с кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Джонс-Бос заявила, что Россия «должна прекратить нарушать международное право», передает ТАСС. По ее словам, Нидерланды будут защищать интересы международных организаций, находящихся на территории страны.

В понедельник Джонс-Бос прибыла в Министерство иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что нидерландский посол будет вызван во внешнеполитическое российское ведомство в связи с историей о провокации в Нидерландах, когда якобы из-за кибератаки на ОЗХО в Россию выслали четырех россиян.