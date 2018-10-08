Коллега болгарской журналистки рассказала о причине ее убийства

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8 октября, понедельник | Последнее обновление — 16:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Москва заявила об изменении расклада сил после поставки С-300 в Сирию
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка
Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата
Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем
Чем глава Интерпола насолил властям Китая
Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Популистская волна докатилась до Южной Америки
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и в Бразилии произошли сходные события (с разным, ввиду различных обстоятельств, результатом), видно по реакции на них глобальной элиты. Зазвучали уже привычные мантры. За «популистской волной» стоят русские. Подробности...
Кто важнее – муж или дети?
Дмитрий Ольшанский, публицист
В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...
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Вопрос ставили и решали дубьем по голове
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это, может, и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный, как стекло, в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
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