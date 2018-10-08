Коллега болгарской журналистки рассказала о причине ее убийства

Заместитель главного редактора болгарского агентства ПИК Ива Николова назвала убитую Викторию Маринову «вообще не журналисткой». В комментарии газете ВЗГЛЯД Николова пояснила, почему по ее версии, данное убийство не связано профессиональной деятельностью.

«Это история не про убийство журналиста из-за того, что он кому-то мешал, это произошло не из-за расследования, это не причина. Маринова вообще не журналист, она работала телеведущей», – пояснила заместитель главного редактора информационного агетства ПИК Ива Николова.

Напомним, накануне в Болгарии была убита журналистка Виктория Маринова, которая рассказывала о возможном мошенничестве с фондами ЕС. По данным Telegraph, журналистку несколько раз ударили по голове, а затем задушили. Глава МВД страны, однофамилец убитой журналистки Младен Маринов сообщил, что на теле убитой найдены следы изнасилования. Точную версию убийства предстоит установить следствию.

Телеканал, на котором работала убитая, по словам Николовой, принадлежит мужу погибшей журналистки, с которым она развелась или разводится. «Это исключительно богатый человек, у него собственный самолет. Мотив убийства, скорее всего, бытовой. По словам коллег, Мариновой никто не угрожал, она ни с кем не ссорилась и в друг среди белого дня такое», – добавила она.

Напомним, что за прошедший год имело место несколько убийств журналистов, которые получили резонанс за пределами их родных стран. Так, мальтийская журналистка и блогер Дафна Каруана Галиция погибла от взрыва ее машины рядом с собственным домом в октябре. Она вела расследования, связанные с так называемыми панамскими архивами. В конце февраля погиб словацкий журналист Ян Куцияк. Перед убийством Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» на правительство Словакии. На фоне разразившегося в Словакии политического кризиса после убийства журналиста подал в отставку премьер-министр Роберт Фицо.