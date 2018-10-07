Тележурналистку изнасиловали и задушили в Болгарии

В Болгарии убита тележурналистка Виктория Маринова, которая рассказывала о возможном мошенничестве с фондами ЕС, сообщают МВД страны и СМИ.

По данным Telegraph, журналистку несколько раз ударили по голове, а затем задушили.

Руководитель МВД страны Младен Маринов, сообщил, что на теле убитой найдены следы изнасилования, передает RT.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что опечален и потрясен в связи с убийством. Дезир также отметил тенденцию увеличения числа нападений на женщин-журналистов, передает РИА «Новости».

Он призвал «четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки».

В сентябре на телеканале TVN вышел первый эпизод ток-шоу Мариновой «Детектор», в котором рассказывалось о возможном мошенничестве с фондами ЕС.