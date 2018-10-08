Минкультуры решило выйти из состава организаторов «Золотой маски»

Министерство культуры заявило о выходе из состава организаторов премии «Золотая маска» в связи с тем, что фактически не влияет на ее функционирование и финансирование.

«В 2017 году был взят курс на повышение объективности премии, соответствующим образом было изменено положение о награде. Мы приветствуем данный процесс и считаем, что главная театральная премия страны должна быть максимально независимой. В то же время в связи с формальной ролью Минкультуры как одного из организаторов премии ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений», – сообщила пресс-служба министерства.

В Министерстве культуры отдельно отметили, что их выход из состава организаторов премии не скажется на финансировании, передает ТАСС.

Замминистра культуры Павел Степанов подписал письма о выходе, после чего их направили председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину, президенту премии Игорю Костолевскому и ген директору награды Марии Ревякиной.

«Золотую маску» учредил в 1993 году Союз театральных деятелей России. В рамках премии награждались лучшие работы сезона в различных видах театрального искусства, а лауреатов определяли ежегодно на фестивале номинантов.

В России фестиваль проводят с 2000 года. За рубежом «Золотая маска» проходит с 2005 года. Региональные этапы и международные проекты проводят при поддержке Министерства культуры России.