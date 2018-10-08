Названы города России с самыми большими зарплатами

Самые высокие заработные платы получают жители Южно-Сахалинска, Салехарда, Сургута, Ханты-Мансийска и Москвы.

Исследование РИА «Новости» проводилось на основе средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости потребительского набора.

Согласно приведенным данным, средняя зарплата в Южно-Сахалинске составляет 81,7 тыс. рублей. Аналитики также отмечают, что города с населением от 1 млн жителей – наиболее благополучные. Самыми зажиточными среди них назвали Санкт-Петербург, Красноярск и Казань.

Самые низкие зарплаты отметили в городе Шахты в Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске.

Ранее в октябре президент Владимир Путин сообщал, что рост реальных зарплат достиг рекордного с 2012 года показателя в 8,7%.

В августе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России необходимо сокращать.