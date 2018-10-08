В Шотландии заявили о возможном отделении от Британии без референдума

Шотландии нет необходимости проводить второй референдум для выхода из состава Великобритании, считает депутат Шотландской национальной партии (ШНП) Джоуэнн Черри.

В таком случае условием для выхода Шотландии станет успешное выступление ШНП на всеобщих выборах в стране, приводит слова политика ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Шотландии для выхода из состава Великобритании «необязательно проведение референдума, это может быть что-либо другое, например, всеобщие выборы в стране, но обязательно демократическое событие», – сказала Черри.

В мае 2018 года лидер ШНП Никола Стержен пояснила, когда Шотландия может провести референдум о независимости.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, почему выход Великобритании из Евросоюза может привести к уходу Шотландии.