Шотландия обозначила срок референдума о независимости

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен сообщила, когда будет рассмотрен вопрос проведения референдума о независимости Шотландии.

«Как только у нас появится некоторая определенность относительно результата Brexit и будущих отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом, что, как мы надеемся, произойдет осенью этого года, тогда я снова рассмотрю вопрос о сроках проведения референдума о независимости», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал ITV.

Стерджен добавила, что ее партия в ближайшие недели может возобновить дебаты по вопросу перспектив независимой Шотландии. По ее словам, «Шотландии нужно посмотреть на то, как воспользоваться возможностями», дискуссия вокруг независимости «будет в большей степени основана на амбициях и надежде, а не на отчаянии».

Между тем Виргинские острова и другие заморские территории Великобритании также собираются рассмотреть вопрос о разрыве отношений с Лондоном.