США заморозили американские активы Дерипаски

Американские власти заморозили активы Олега Дерипаски в Соединенных Штатах, речь, помимо прочего, идет об особняках российского бизнесмена в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне, пишет New York Post со ссылкой на источники в минфине США.

По данным издания, представители ведомства ведут с российским предпринимателем переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы не поставить их под угрозу введения санкций, передает ТАСС.

Газета также утверждает, что Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке за 42,5 млн долларов в 2008 году.

В сентябре сообщалось, что принадлежащий Дерипаске и находящийся в Армении фольгопрокатный завод «Русала» – «Арменал» – начал сокращение мощностей с переводом сотрудников на частичную занятость из-за санкций.

Напомним, 6 апреля Вашингтон ввел санкции против «Русала» (входит в En+ Group). Кроме того, США добились ареста счетов российского бизнесмена на Кипре. Американская сторона называла условием снятия ограничений отказ Дерипаски от контроля над компанией.