Вильфанд оценил возможность затопления Лондона

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал доклад международной благотворительной организации «Христианская помощь» о том, что в случае роста глобальной температуры более чем на 1,5 градуса и повышения уровня океана на 40 сантиметров затопление грозит Лондону и Шанхаю.

«Если температура поднимется до 1,5 градусов выше доиндустриального уровня, то никакого катастрофического изменения не произойдет», – сказал он, отметив, что существует целый ряд исследований, выполненных ведущими специалистами мира, в которых оцениваются последствия глобального потепления, передает ТАСС.

Вильфанд заметил, что приливы и отливы достигают как минимум метра, но ничего страшного в прибрежных городах не происходит. «Если произойдет повышение уровня океана на метры, тогда да, это опасно», – сказал научный руководитель Гидрометцентра.

«Когда подсчитывали степень угрозы глобального потепления, оценивали и возможности адаптации к этим изменениям. Если уровень [Мирового океана] повысится на 40 см, то для умеренных широт и для субтропических широт ничего катастрофического не произойдет», – сказал эксперт, отметив, что к этому относительно небольшому повышению океана можно будет адаптироваться.

Человечеству будет сложнее приспособиться к новым условиям, если уровень потепления достигнет 5 градусов, сказал Вильфанд.

Напомним, в докладе организации «Христианская помощь» сказано, что из-за глобального потепления и ряда других факторов Лондону, Хьюстону, Маниле, Джакарте, Лагосу, Дакке и Шанхаю грозит затопление.