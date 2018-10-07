Италия предрекла Евросоюзу «политическое землетрясение»

Вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после выборов в Европарламент в мае 2019 года Евросоюз ожидает «политическое землетрясение».

«На европейском уровне произойдет политическое землетрясение, и все правила изменятся. Как показывают опросы общественного мнения, во всех странах Европы вскоре произойдет то, что у нас произошло 4 марта. Все это станет очевидным с европейскими выборами», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, СМИ и европейские институты пытаются всеми возможными способами добиться отставки коалиционного правительства Италии, пришедшего к власти после выборов 4 марта.

«Но чем больше они делают для этого, тем мы становимся более сплоченными», – заявил Ди Майо.

Ранее лидер «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен заявила, что в программе партии к предстоящим выборам в Европарламент речь идет о «борьбе наций против Европейского союза – борьбе за независимость».