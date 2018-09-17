Ле Пен позвала народы Европы на борьбу с диктатурой Евросоюза

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала народы Европы объединиться для противостояния диктатуре Евросоюза, совместной борьбы за независимость и построения Союза европейских наций (СЕН).

Ле Пен подчеркнула, что в своем нынешнем виде ЕС превратился в «диктатуру, которая уничтожает народы, использует насилие против народов, как против британцев или поляков, которые не подчиняются его законам, а также применяет шантаж против всех остальных», передает ТАСС.

Лидер французской партии «Национальное объединение» уверена, что Евросоюз не только не защищает Европу, но и рушит европейскую идею, организует ее уничтожение за счет миграционного потопа, своего подчинения финансовым олигархиям, сворачивания систем социальной защиты, уничтожения идентичностей, введения договоров о свободной торговле, которые обеспечивают ограбление территорий и экономик входящих в объединение стран.

«Европейский союз – это не Европа. Европейский союз – это идеологическая конструкция, это институт, управляемый анонимной властью, которая централизованным образом руководит неограниченным пространством, доходящим до Турции или Магриба», – заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM, подчеркнув, что «Европейский союз самым серьезным образом вредит Европе».

Лидер французской партии «Национальное объединение» уверена, что альтернативой нынешнему политическому проекту Евросоюза должна стать программа построения союза равноправных европейских наций, который бы основывался на фундаменте общей европейской культуры, цивилизации, традиций и ценностей.

Политик объявила, что в политической программе партии к предстоящим в 2019 году выборам в Европарламент речь фактически идет о «борьбе наций против Европейского союза – борьбе за независимость».

«Именно нации восстановят и спасут Европу. Этот проект, который будет противопоставлен проекту Европейского союза, мы назовем Союзом европейских наций», – заявила Ле Пен.

Напомним, 1 июня французская партия «Национальный фронт», которую возглавляет Марин Ле Пен, официально сменила название на «Национальное объединение».