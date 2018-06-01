Французский «Национальный фронт» сменил название

Правая французская партия «Национальный фронт», которой руководит Марин Ле Пен, официально сменила название на «Национальное объединение».

«Около 53% членов партии приняли участие в голосовании. На вопрос: «Хотите ли вы, чтобы «Национальный фронт» сменил название на «Национальное объединение», 80,81% (участников голосования) ответили: «Да». Поэтому 1 июня «Национальный фронт» официально становится «Национальным объединением», – сказала Ле Пен, передает РИА «Новости».

Основатель партии Жан-Мари Ле Пен, ранее из нее исключенный, осудил переименование.

«Позорное стирание идентичности является самым серьезным ударом, который «Национальной фронт» когда-либо получал с момента своего основания. Ничего хорошего не может родиться от этого отречения ни для самого движения, ни для французов. От этого предательства выиграют только противники и конкуренты», – заявил он.



«Национальный фронт» был основан в 1972 году. Партия выступающет за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии является Марин Ле Пен, дочь основателя движения.

В марте председатель французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен предложила переименовать ее.