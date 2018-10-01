В Сети появилось спутниковое видео уничтожения города стихией

Спутник заснял момент разрушения индонезийского города Палу после землетрясения – населенный пункт снесло грязевыми потоками.

Видео со спутника публикует 360tv. На нем видно, как городские кварталы сминает грязевыми потоками.

Напомним, в результате мощнейшего землетрясения и последующего цунами в Индонезии погибли более 1,7 тыс. человек.