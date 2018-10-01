Валуев оправдал поведение Нурмагомедова после победы над ирландцем

В Сети продолжают бурно обсуждать поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, в котором россиянин оказался сильнее; основная часть комментариев посвящена потасовке после боя.

Депутат Госдумы и прославленный боксер Николай Валуев похвалил Нурмагомедова.

«Хабиб, ты победил! Ты молодец! Поздравляю. А нервы могут сдать у любого человека», – написал он в Instagram.

На бой также отреагировал боксер Майк Тайсон, известный своим эпатажным поведением во время и после боев.

«Смотрю бой Конора и Хабиба. Никогда не думал, что все так закончится. Это более безумно, чем моя боксерская ярость», – написал он в Twitter.

Боец смешанных единоборств Брайан Келлехер оправдал поведение Нурмагомедова. По его словам, никто не ругает Макгрегора за его поведение.

«Его принимают с распростертыми объятиями. Хабиб перебирается через клетку после всего, что все говорят о нем, и все начинают: «ОМГ, это плохой человек, как он может делать такое», – написал он.

Рэпер 50cent напомнил, как Макгрегор напал на автобус Хабиба и бросил стул в окна машины.

«Это когда вы сожалеете о том, что бросили стул в Бруклине. ЛОЛ», – прокомментировал он поражение ирландцы.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал несколько восторженных постов о бое между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Многие отметили разную реакцию на события после поединка и выходки Макгрегора. Так, Гаджи Алискеров в Twitter написал:

«Конор нападает после боя на Альдо: «Вау, шоумен, страсти!!!» То же проделывает Хабиб: «Животное нецивилизованное».

Однако другие отмечают, что бой получился не зрелищным и не достойным UFC.

«Да простят меня фанаты Хабиба, но, гайз, это UFC, это должно быть зрелищно и пафосно, а Хабиб как что все в партер переводит, он борец, а не боец. Я разочарована. Еще и такое неспортивное поведение. Вроде и выиграл, но жалко выглядит именно он», – заявила BRR ent.

sch1488 в Instagram отметил, что «команда Хабиба и сам спортсмен должны понести наказание».

«Очень глупо было с его стороны столько выдержать, и сорваться в такой момент. ОЧЕНЬ ГЛУПО! Фактический, Хабиб победил, вопросов нет. Но, такое поведение не приемлемо!!!» – написал он.

Журналист Дима Ерыкалов оказался одним из тех, кто вообще против того, чтобы Нурмагомедов представлял Россию.

«А можно Хабиб будет выходить не под российским, а под дагестанским флагом? А то чот стыдненько», – написал он.

Еще один известный спортивный журналист Василий Конов отметил, что у Нурмагомедова могут отнять пояс.

«Не удивлюсь, если сейчас, после всех разборок, влепят дисквал и будет новый бой. Это ведь такие легкие деньги для UFC», – заявил он.

В целом, в соцсетях представлены диаметрально противоположные мнения о бое.

«Хабиб испортил самый масштабный ивент UFC в истории, как в бою, так и вне его», – пишет Дмитрий.

«Хабиб, ты не прав! Но не в том, что дал сдачи распоясавшемуся быдлу. А в том, что признал свои действия неправильными. Все ты правильно сделал!», – пишет Michael.

В воскресенье утром Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в UFC. При этом после боя россиянин после словесной перепалки с кем-то из зала покинул октагон и вступил в драку со зрителями. Потасовка завязалась и на ринге. Позже Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение, заявив, что отец «обязательно накажет его» по возвращению домой.

Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова за его поведение.