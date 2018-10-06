Авторам статьи об атаке «хакеров ГРУ» на британский телеканал не хватило логики

Утверждения Financial Times о предполагаемом взломе компьютерных систем британского спутникового телеканала для мусульман Islam Channel «хакерами ГРУ» не выдерживают никакой критики, статья написана впопыхах, ниточка логики в материале утеряна, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

По мнению российского дипломата, статья интересна тем, что в ней сначала утверждается о, дескать, «тотальном контроле хакерами над инфраструктурой канала» во время взлома, а уже после этого говорится о звонке сотрудников британского МВД, сообщивших телеканалу о факте взлома, передает ТАСС.

При этом сами работники Islam Channel уверяют, что вплоть до этого звонка они не замечали никаких изменений в работе своего телеканала, обращает внимание дипломат.

Пресс-секретарь посольства в Лондоне уверен, что основная задача статьи – повесить очередные обвинения на Россию.

Представитель диппредставительства напомнил, что посольство направило запрос в британский МИД по поводу предъявленных российской стороне обвинений, выразив уверенность, что «каких-либо официальных объяснений британской стороны мы не получим».

В связи с этим российские дипломаты решили связаться с телеканалом самостоятельно.

Напомним, представитель британского спутникового телеканала для мусульман Islam Channel выступил с утверждением о том, что хакеры, взломавшие компьютерные системы станции в 2015 году, якобы имели отношение к Главному управлению Генштаба ВС России.