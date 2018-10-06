«Хакерам ГРУ» приписали взлом британского канала для мусульман

Представитель британского спутникового телеканала для мусульман Islam Channel выступил с утверждением о том, что хакеры, взломавшие компьютерные системы станции в 2015 году, якобы имели отношение к Главному управлению Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), сообщает Financial Times.

По словам представителя канала, долгое время злоумышленники имели полный доступ ко всей внутренний информации Islam Channel, «все полностью контролировали», «могли видеть все, что делают сотрудники» станции, которые на протяжении многих недель «не могли ни отправлять, ни получать электронные письма и чувствовали себя совершенно беспомощными», передает ТАСС.

При этом руководство и сотрудники телеканала оставались в неведении о «происходящем», пока их не уведомило о «взломе» британское МВД, заявившее телевещателю, что «хакерская атака» осуществлялась «на государственном уровне», причем на устранение последствий «взлома» якобы ушло несколько месяцев.

Британский телеканал утверждает, что его смотрят миллионы проживающих на территории Соединенного Королевства мусульман, среди которых якобы много россиян.

Напомним, в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант объявил о намерении Лондона «сомкнуть сети над ГРУ». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.