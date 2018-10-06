Меланья Трамп честно высказалась о твитах мужа

Жена американского президента Дональда Трампа Меланья призналась, что не всегда согласна с тем, что он пишет в Twitter.

«Я не всегда согласна с тем, что он пишет в Twitter. И я ему об этом говорю. Я честно высказываю ему свое мнение и даю ему искренние советы», – цитирует Меланью Трамп RT со ссылкой на Associated Press.

Она отметила, что Трамп иногда прислушивается к ней.

Первая леди США находится с визитом в Африке, она планирует осветить успешные инициативы по гуманитарной деятельности и программы по развитию.

Трамп достаточно активен в Twitter, что зачастую вызывает сильную реакцию в обществе.

В сентябре пользователи соцсетей запустили флешмоб после твита Дональда Трампа в поддержку обвиненного в сексуальных домогательствах судьи Бретта Кавано.

Ранее журналист Боб Вудворд рассказал, что Трамп напугал Пентагон «всего одним твитом».

Американские журналисты разглядели в поведении Трампа в соцсетях признаки психического расстройства.

Сам Трамп называл сеть микроблогов Twitter отличным инструментом борьбы с лживыми новостями и способом донести правду до миллионов подписчиков.