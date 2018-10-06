Экзитпол выявил лидера выборов в Латвии

На выборах в парламент Латвии, по данным экзипола, побеждает социал-демократическая партия «Согласие».

По данным экзитпола, за «Согласие» отдано 19,4% голосов, передает ТАСС со ссылкой на участвовавшее в проведении опроса информагентство ЛЕТА.

Опросы также свидетельствуют о том, что в парламент проходят «Для развития/За!» (13,4%), национальное объединение «Все для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (12,6%), Новая консервативная партия (12,4%), «Кому принадлежит государство» (11,5%), правящий Союз «зеленых» и крестьян (9,7%) и партия «Новое Единство» (6,9%).

Экзитпол проводили сразу несколько организаций – информагентство ЛЕТА, Латвийское телевидение, Латвийское радио и Рижский университета им. Страдыня в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS.

ЛЕТА сообщает, что 29% опрошенных не стали раскрыть свой выбор. Это значит, что результаты экзитпола могут отличаться от официальных данных ЦИК.

Между тем, по данным экзитпола, проведенного Латвийским университетом совместно с информационным порталом «Делфи», на выборах побеждает Новая консервативная партия с 14,5% голосов избирателей.

Согласно данным этого экзитпола, у «Согласия» – 12,5% голосов.

Ранее в субботу в Латвии началось голосование на выборах в Сейм – однопалатный парламент республики; в 7.00 мск в стране открылись 954 избирательных участка, еще 121 участок – в других странах мира.

Голосование проходит по партийным спискам. Около 1,5 млн имеющих право голоса из 1,9 млн проживающих в Латвии должны избрать 100 депутатов.

В сентябре лидеру партии «Русский союз Латвии» Татьяне Жданок запретили баллотироваться в Сейм.