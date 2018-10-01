Названы три преимущества Нурмагомедова

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов легко выиграет в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, считает боец ММА Артем Тарасов.

Нурмагомедов одержит победу, так как уже психологически переиграл Макгрегора во время взвешивания, заявил Тарасов в интервью «360».

По его словам, Макгрегор чуть не прыгнул на спокойно стоявшего Нурмагомедова.

Во-вторых, отметил Тарасов, российский боец отличается выносливостью.

В-третьих, в противостоянии ударной школы и борьбы всегда побеждала последняя, считает Тарасов.

По его мнению, Макгрегор может нанести случайный сильный удар, но для этого ему потребуется большая удача.

Ранее болельщики Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора устроили потасовку на торжественной церемонии взвешивания.

Сами Нурмагомедов и Макгрегор чуть не подрались после взвешивания – драку хотел спровоцировать ирландский спортсмен. Также стали известны гонорары бойцов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что противостояние Нурмагомедова и Макгрегора превратилось в политическое шоу.

Трансляция боя, который состоится 6 октября, будет вестись соцсетью «Одноклассники».