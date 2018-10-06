Фанаты Нурмагомедова и Макгрегора подрались на церемонии взвешивания

Болельщики российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора устроили потасовку на торжественной церемонии взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе в преддверии поединка двух бойцов.

Ролик выложил в Instagram корреспондент ТАСС Игорь Лазорин.

Публикация от Игорь Лазорин (@igorkakdela) 5 Окт 2018 в 6:11 PDT

На нем видно, как фанатов разнимают сотрудники безопасности. Среди дерущихся были и женщины.

«Хабиб выяснял отношения с Макгрегором на сцене, а в это время человек в футболке Конора безнадежно проиграл бой в зрительном зале», – написал журналист.

В конце церемонии взвешивания Нурмагомедов заявил, что сохранит чемпионский пояс UFC в легком весе после боя с Макгрегором, говорится на сайте телеканала «360».

При этом он пообещал «разнести» и «уничтожить» соперника.

Также он поблагодарил «всех ирландских болельщиков и фанатов во всем мире», отметив, что без них поединок бы не состоялся.

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор чуть не подрались после взвешивания – драку хотел спровоцировать ирландский спортсмен. Также стали известны гонорары бойцов.

Трансляция боя, который состоится 6 октября, будет вестись соцсетью «Одноклассники».