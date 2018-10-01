Луговой объяснил «воскрешение» перебежчика Потеева

Сообщения о «воскрешении» перебежчика, американского шпиона Александра Потеева, объявленного мертвым, появляются ради поддержания «скрипалевского» накала на соответствующем уровне, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.

Луговой заявил РИА «Новости», что Россия действует в рамках правил, установленных международным законодательством. «А все остальное – это инсинуации спецслужб Британии и США», – сказал он.

Депутат считает, что российские правоохранители должны преследовать Потеева и добиваться его экстрадиции в Россию, чтобы он отбывал наказание на российской территории.

«Если речь идет о перебежчике, если действительно установлено, что он нарушил закон и изменил Родине – есть статья соответствующая «измена», «шпионаж» есть статья, то виновен или не виновен может установить суд», – сказал Луговой.

Добавим, что сам Луговой подозревается прокуратурой Великобритании в якобы убийстве Александра Литвиненко.

Ранее Би-би-си и BuzzFeed сообщили, что экс-полковник Службы внешней разведки (СВР) Александр Потеев, выдавший Анну Чапман и других российских агентов, жив.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что в США началась игра вокруг еще одного предателя российской разведки.