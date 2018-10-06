Россию заподозрили во влиянии на британских подростков через соцсети

«Российские интернет-тролли», выдающие себя за фанатов книг о Гарри Поттере, ведут в соцсетях кампанию по дезинформации и пропаганде среди британских подростков, пишет газета The Times.

Утверждается, что подростки Британии «стали целью Кремля, ведущего тайную кампанию, задача которой – посеять раздор среди молодых жителей западных стран», передает RT.

Пропагандистская работа якобы ведется с помощью канала на YouTube и сообщений в соцсетях, которые публикуются фейковыми аккаунтами, выдающими себя за фанатов серии романов о Гарри Поттере, британской актрисы Эммы Уотсон и поэтессы Сильвии Платт, передает РИА «Новости».

Такие выводы были сделаны исследователями Университета Клемсона; они якобы идентифицировали аккаунты с помощью специального программного обеспечения, которое было предоставлено Twitter американскому конгрессу.

Так, фейки распространяли информацию на темы Brexit и терактов в Лондоне, а также о вреде прививок, генно-модифицированных продуктов.

Один из аккаунтов призывал школьников срывать уроки.

В ряде случаев на страницах публиковался безобидный контент, однако исследователи считают, что их владельцы планировали осуществить какой-либо «вброс» в будущем.

На YouTube «российским троллем» оказался канал ICYMI, который выкладывает ролики с рассуждающими о политике молодыми людьми. Например, в одном из видео девушка говорит о подозреваемых Британией в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

The Times назвало это «наиболее наглой попыткой» привлечь внимание британских подростков и утверждает, что канал спонсирует Москва.

Ранее «хакеров ГРУ» обвинили во взломе британского канала для мусульман. До этого Россия оказалась «виновна» еще и в мировом дефиците шоколада.

В четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант объявил о намерении Лондона «сомкнуть сети над ГРУ».