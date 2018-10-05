Россию обвинили еще и в мировом дефиците шоколада

Из-за растущего потребления шоколада в России на мировом рынке какао сформировался дефицит объемом 50 тыс. тонн, пишет американское агентство Bloomberg.

По информации Bloomberg, больше всего шоколада на одного человека съедают жители Швейцарии, Австрии и Германии – 8,6 килограмма, 8 и 7,7 соответственно. После Западной Европы Россия занимает второе место (4,8 килограмма на человека в год). При этом средний потребитель в остальном мире съедает меньше 1 килограмма за 12 месяцев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в последние годы рынок какао столкнулся с кризисом перепроизводства, оказавший наибольшее влияние на африканские страны, где какао остается одной из важнейших статей экспорта. Такая ситуация привела к снижению мировых цен, однако во второй половине 2018 года тренд переломился. По оценке Bloomberg, немаловажную роль в этом сыграла Россия.

Менеджер шоколадной компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья заявил агентству, что рынок шоколада в России будет и дальше расти, что увеличивает спрос на какао бобы по всему миру.

В статье также приводятся данные компании Nielsen, согласно которым темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые – 9,2% против 2,5% соответственно.

В 2015 году газета ВЗГЛЯД сообщала, что кризис изменил состав российского шоколада.