Посольство России направило Британии ноту

Российское посольство в Лондоне в пятницу направило ноту в МИД Великобритании с требованием незамедлительно предоставить факты, на основании которых сделан вывод о якобы участии Москвы в «кибератаках» на Форин Офис и сеть военной лаборатории в Портон-Дауне.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского диппредставительства, посольство также напомнило британской стороне, что многократно предлагало Лондону организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если таковые имеются.

Напомним, Великобритания, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления серии хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Позже к обвинениям присоединилась Германия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.