Минфин подготовил проект поправок к закону о валютном регулировании

Министерство финансов опубликовало проект поправок в закон о валютном регулировании, направленных на минимизацию последствий от введения антироссийских санкций.

В частности, документ предусматривает разрешение компаниям, попавшим под санкции, в ряде случаев не зачислять валюту на счета в уполномоченных банках.

Кроме того, поправки предусматривают освобождение от обязанности по репатриации экспортной выручки компаний, не менее 50% которых прямо или косвенно контролируется попавшим под санкции резидентом России.

При этом Минфин предлагает при осуществлении внешнеторговой деятельности без использования банковских счетов в уполномоченных банках проводить расчеты с нерезидентами в кредитных учреждениях, расположенных за пределами российской территории, либо «в иной форме в соответствии с обычаями делового оборота и условиями заключенных между такими резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов)».

Целью законопроекта является минимизация последствий введения антироссийских санкций со стороны иностранных государств, говорится в пояснительной записке к документу.

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