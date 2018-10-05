Силуанов оценил вероятность санкций США против госдолга России

Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что Вашингтон не распространит санкции против госдолга России.

«Давайте не будем предвосхищать события, надеюсь, что это все-таки крайняя мера, хотя, конечно, такие законодательные инициативы партнерами из-за рубежа рассматриваются», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

В сентябре аналитики международного рейтингового агентства Fitch заявили, что США не будут вводить санкции против российского госдолга и запрещать осуществление операций российскими банками в долларах.

Российские власти разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении госдолга. Законопроект об этом в начале августа внесла группа сенаторов США.