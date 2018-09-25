Fitch дало прогноз по введению санкций США против госдолга России

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что США не будут вводить санкции против российского госдолга и запрещать осуществление операций российскими банками в долларах, считает ведущий суверенный аналитик агентства Эрик Ариспе.

«Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, как и санкции, не позволяющие российским банкам осуществлять операции в долларах США», – приводит текст его сообщения РИА «Новости».

По его словам, в целом вероятность более жестких санкций со стороны США существенно возросла, и это сохраняет риски для гибкости в плане привлечения финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, а также риски макроэкономической волатильности. Все это, отметил Ариспе, сказывается на перспективах роста экономики.

На прошлой неделе замглавы Минфина Сергей Сторчак рассказал о действиях России на случай введения санкций США в отношении российских суверенных бумаг.

Российские власти уже разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении госдолга. Законопроект об этом в начале августа внесла группа сенаторов США.