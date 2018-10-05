В ЛНР предупредили о последствиях ухода Кучмы

Решение экс-президента Украины Леонида Кучмы покинуть контактную группу по Донбассу снизит шансы развести военные силы у станицы Луганской, заявил и.о. министра иностранных дел ЛНР на переговорах Владислав Дейнего.

«Это предложение провести разведение сил и средств в Станице Луганской пятого числа внес господин Кучма, буквально за несколько минут до его сообщения о том, что он слагает с себя полномочия представителя Украины в контактной группе», – сказал Дейнего, передает РИА «Новости».

Также глава ведомства попросил наблюдателей ОБСЕ напомнить Киеву, что новый представитель должен быть не менее уважаемым человеком на Украине, чем Кучма.

Кучма заявил, что его преемником в контактной группе может стать бывший первый замминистра иностранных дел Руслан Демченко, но этот вопрос будет решать президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кучма «решение (по уходу с поста) принял для себя давно», и что оно связано с возрастом.