В Москве выпал первый снег

В пятницу в Москве местами прошел первый снег, сообщили горожане.

В некоторых районах Москвы жители увидели первый снег, сообщил РИА «Новости» специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В то же время официально на сайте погодного центра «Фобос» сообщается, что по состоянию на 9.00 за четверг, ночь и утро пятницы ни одна из метеостанций Москвы и области не зарегистрировала осадков в виде снега.

По данным «Фобоса», в субботу Москву ожидает потепление до 13 градусов тепла и облачная погода. В воскресенье воздух прогреется до плюс 15, а в ночь на понедельник ожидаются осадки.