В Роскосмосе сказали, как поступили с новым «Союзом» после обнаружения дыры на МКС

Ракету «Союз-ФГ» перед отправкой на МКС дополнительно проверили, заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Все дополнительно проверено, самым тщательным образом», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

Запуск «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» планруется провести 11 октября на космодроме Байконур. На Международную космическую станцию полетят российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Место третьего космонавта займет груз.

Ранее в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, нашли просверленное отверстие. 1 октября комиссия по расследованию причин установила, что дыра в корабле «Союз-МС-09» была проделана преднамеренно.

Напомним, в РКК «Энергия» опровергли сообщения СМИ о новых повреждениях в корабле «Союз МС-09», а Роскосмос предостерег от «сваливания в фантастику».