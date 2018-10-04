Экс-президент Латвии сравнила свой народ с рептилиями

Жители Латвии восприимчивы к популизму, так как у них «мозги как у рептилий», заявила бывшая глава республики Вайра Вике-Фрейберга.

«У нас мозги как у рептилий. Когда они активизируются, чисто физиологически и эмоционально появляется желание напасть или убежать. Популисты больше апеллируют к эмоциям, чем к рациональности, к негативным вещам, нежели к положительным», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что все это ведет Латвию на «очень опасный путь».

В то же время она призвала вслушиваться в слова популистов, так как сейчас жители Латвии думают, что имеют ясную картину того, «что хорошо, а что плохо».

«Вопрос в том, с чем они не согласны и почему? Можем ли мы найти золотую середину? Демократия означает, что надо искать хоть какое-то понимание», – заявила Вике-Фрейберга.

Об этом она сказала в интервью журналу Ir в преддверии выборов в Сейм Латвии.